La Princesse de Mars

ISBN : 978-234403326-5

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Jean-David Morvan (

Dessin : Francesco Biagini (

À la mort du chercheur d'or John Carter, on découvre dans ses papiers un manuscrit à la légitimité douteuse.

Ses lignes composent un texte contant une suite d’étranges et fascinants événements que Carter aurait lui-même vécus il y a des années… Projeté mystérieusement sur la planète Mars après s’être réfugié dans une grotte, John Carter y découvre un monde merveilleux mais aussi terrifiant. Cette planète guerrière est divisée entre les martiens verts – étranges créatures à l’apparence reptilienne – et les martiens rouges – parfaitement semblables aux terriens. Pour survivre sur cette terre hostile, Carter réalise qu’il peut user de sa faible gravité. Elle décuple ses forces et amplifie considérablement son agilité. Ses incroyables facultés attisent la curiosité autant qu’elles forcent l’admiration des autochtones. L’aventurier intègre alors le clan des martiens verts, où il est certes respecté mais toujours captif. Son destin bascule le jour où il rencontre la princesse Dejah Thoris, une martienne rouge dont il tombe éperdument amoureux.

Peu à peu, John Carter va apprendre les coutumes de Mars et finir par entièrement s’impliquer dans le violent conflit qui agite cette planète sans jamais oublier Dejah Thoris, qu’il va tenter de retrouver par tous les moyens…

Critique

Par Gillossen, le 25/10/2023

Le Cycle de Mars d’Edgar Rice Burroughs, élement fondateur du courant de la planetary romance, bénéficie encore d’une certaine aura, la preuve en est avec la superproduction de Disney John Carter of Mars il y a maintenant onze ans. Même si la France n’a jamais fait le même accueil à ses œuvres que sa patrie d’origine, c’est bien chez Glénat que l’on retrouve cette nouvelle adaptation en bande dessinée, un peu sur le même modèle que les Elric ou Hawkmoon précédents chez cet éditeur.

Le roman d’origine s’en retrouve-t-il modernisé ? Dejah Thoris ne se promène plus à moitié nue, c’est certain, alors que l’on y avait droit il y a encore quelques années dans certains comics. Pour le reste, il s’agit tout de même avant tout d’un tome d’introduction qui suit plutôt fidèlement le récit des aventures de John Carter version roman. La preuve en est de cette remise en place du contexte de son arrivée sur Mars et de son apprentissage des conditions de vie sur place.

Au-delà de ça, de l’arrivée du personnage de la princesse en fin de volume, ainsi que de quelques jeux de pouvoir, on ne peut pas dire que le rythme soit des plus haletants. La Mars que l’on découvre est d’ailleurs un peu terne, même s’il faut dire que le côté planète mourante se révèle réussi. Quant aux dessins de Biagini, présenté par l’éditeur comme un “prodige”, ils ne manquent pas de charme et proposent une poignée de visions architecturales fort sympathiques, mais on ne peut pas dire non plus qu’ils représentent un facteur décisif qui pourrait vous pousser à l’achat à eux seuls. Non, le fait est que, si l’on ne s’ennuie pas, le récit se révèle un peu trop plat pour passionner. A l’inverse, la postface signée Patrice Louinet se montre aussi synthétique que pertinente et rappelle que le succès de Burroughs est le reflet d’une époque révolue. Si l’aventure spectaculaire ou le dépaysement d’un cadre aussi exotique qu’une autre planète fonctionne toujours, il n’en va pas de même justement de ses princesses dénudées ou de ses peuples qui se définissent avant tout par rapport à l’homme blanc, et que la figure du nouveau venu sur place va forcément “sauver”…

La Princesse de Mars conserve un cachet grâce à son côté “Et si Mars avait connu la vie ?” mais en l’état, on ne peut pas dire que ce John Carter-là soit des plus attachants ou charismatiques, malgré ce que l’on cherche à nous montrer à longueur de planches.

