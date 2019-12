Tome 3 du cycle : Traquemage

ISBN : 978-241301301-3

Catégorie : Bd

Auteur : Wilfrid Lupano (

Dessinateur : Relom

978-241301301-3BdWilfrid Lupano ( Proposer une Biographie Relom Bien que débarrassés de Merdin l’Enchianteur, la malchance n’en finit pas de poursuivre nos héros pour autant. Pistolin, Myrtille et Pompette sont capturés par des marchands d’esclaves et amenés à Grââvos, la capitale de la magie, pour y être vendus. La ville se prépare justement pour sa Grande Foire de la Magie et c’est une tradition pour les Mages de s’y retrouver pour leur banquet annuel…

Critique

Par Erkekjetter, le 19/11/2019

Troisième et dernier tome de cette série qui fleure bon le terroir, Entre l’espoir et le fromage sonne les ultimes retrouvailles avec nos héros – et l’adorable Myrtille, bien entendu – au don jubilatoire pour se retrouver en fâcheuse posture bien malgré eux. Cette fois, c’est la charmante bourgade de Grââvos que nous découvrons, et au meilleur moment qui plus est : il s’y tient en effet le grand forum de la magie, qui réunit tout le gratin de la profession. Rien ne pouvait faire plus plaisir à un certain berger-fromager, qui ne s’émeut guère d’y pouvoir bénéficier de nombreux stages, formations et conférences, aux sujets pourtant alléchants. Après tout, pourquoi se préoccuper de la qualité de son rire sardonique lorsque l’on est habité tout entier par un bien légitime désir de vengeance dont les cibles n’ont jamais été si proches ?

De nouveau pris dans une avalanche d’improbables péripéties, Pistolin se montre, pour notre plus grand bonheur, égal à lui-même, entre impulsivité mal maîtrisée et vivacité d’esprit très relative. Sans compter que le brave homme va devoir faire face à de drôles de rencontres… Sa légitime croisade se poursuit donc comme elle avait démarré, en une intarissable source d’ennuis et de situations absurdes, mais elle trouve enfin une conclusion méritée – et quelle conclusion !

Si les deux premiers volumes vous avaient convaincu, nul doute que vous trouverez votre compte dans celui-ci. Les ingrédients ne sont guère différents et le dosage est toujours au poil : l’humour fait mouche, le dessin est truculent et le scénario parfaitement raccord. Et si ce tome ne saurait vous promettre le retour du fromage affiné de qualité, il vous garantit au minimum de dissiper la grisaille à grands coups de francs sourires – voire d’éclats de rire – le temps de sa lecture. À savourer sans modération !

8.0/ 10

