Nnedi Okorafor lance sa maison d’édition

Par Ivy, le dimanche 9 juillet 2023 à 18:40:49

L'écrivaine américaine d'origine nigériane, lauréate des prix le plus prestigieux des littératures de l'Imaginaire, vient de créer Phoenix avec l'autrice nigériane Lọlá Shónẹ́yìn. Omotoke Solarin-Sodara dirigera la maison.

Cette nouvelle société fera partie de la maison mère Ouida Books , implantée à Lagos. Phoenix a pour but de publier des œuvres originales d'africanfuturism et d'africanjujuism (science-fiction et fantasy), écrits par des écrivains d'origine africaine dans le monde entier.

Nnedi Okorafor a annoncé sur les réseaux sociaux que la maison recherche des textes longs (novellas ou romans) pour les publier d'abord en Afrique avant de proposer les droits dans le reste du monde. Les femmes sont particulièrement encouragées à soumettre leurs textes.

