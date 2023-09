Il y a 50 ans, un hobbit prenait le large

Par Foradan, le samedi 2 septembre 2023 à 13:21:46

Du moins, c'est une façon d'imaginer que le 2 septembre 1973, il y a un demi siècle, ce qui pour les elfes ne représentent que le temps que met une feuille à choir, le créateur de la Terre du Milieu quittait les Havres Gris à bord du dernier navire.

Comme vous le savez déjà, il me faudrait plusieurs heures (jours ? Années ?) pour parler de la vie et de l'oeuvre de celui que nous commémorons aujourd'hui (et tous les autres jours aussi).

Nous nous en souvenons aussi et surtout dans ses livres : si 1992 a vu paraître l'édition du centenaire de sa naissance pour son oeuvre phare, 2023 sera également l'occasion d'édition anniversaire, à double titre pour le lectorat français.



Car 1973 marque également la fin de la parution française de la première traduction du Seigneur des anneaux (en trois volumes, de novembre 1972 à novembre 1973) : attendez-vous à voir le retour de l'édition intégrale en un volume pour octobre chez Christian Bourgois.



Discuter de Tolkien en ce jour anniversaire sur le forum