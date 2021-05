Tolkien à Paris Sorbonne

Par Foradan, le vendredi 23 avril 2021 à 18:12:02

Après les honneurs de la Bibliothèque nationale de France, c'est l'université de Paris Sorbonne qui consacre un temps fort au créateur de la Terre du Milieu. La bibliothèque de Biologie, Chimie, Physique Recherche (BCPR, campus Pierre-et-Marie-Curie, Jussieu) est une des 18 bibliothèques de la Bibliothèque de Sorbonne Université. Elle organise cet automne une exposition centrée sur Tolkien et les sciences, ouvrage paru en 2019. L'exposition s'intitule "Carnet des sciences en Terre du Milieu" et devrait avoir lieu du 15 novembre au 17 décembre. Comme l'ouvrage cité, l'angle choisi dans cette exposition est d'interroger les trouvailles de l'auteur dans tous les aspects qu'il a explorés : population, faune, flore, géologie, matériaux, langue… et de les confronter à un point de vue scientifique.

L'expo prendra plusieurs formes :

des panneaux de présentation dans la bibliothèque BCPR

des objets patrimoniaux issus des collections de l'Université, pour illustrer les propos (fossiles, coraux, minerais…)

des tables documentaires dans les autres bibliothèques du réseau de la Bibliothèque de l'Université

et enfin un programme de visites de l'exposition, des conférences et tables rondes, en cours d'élaboration.

Une projection des films est aussi prévue sur le campus.

Merci à Zoé de nous avoir apporté la nouvelle !

