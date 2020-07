Nouveau livre audio du Hobbit par Andy Serkis

Vous aviez aimé cette initiative du printemps confiné ?

Vous n'êtes pas les seuls /seules : HarperCollins , l'éditeur anglais de Tolkien, annonce un audio book du Hobbit de J.R.R. Tolkien lu par le même Andy Serkis, avec un extrait pour juger de sa diction.

Et 30 jours d'écoute gratuite, pour trouver les quelques 7h 40 nécessaires.

We are delighted to announce the release of a brand-new audiobook of The Hobbit, read by @andyserkis!



Listen to an extract from this magical recording, and pre-order here: https://t.co/MhvQ2ZhEZx pic.twitter.com/ahBT4azXZ6