Andy Serkis va lire Le Hobbit en direct

Par Ivy, le jeudi 7 mai 2020 à 20:49:43

L'acteur et réalisateur britannique, connu entre autres pour avoir donné vie à Gollum dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, offrira ce 8 mai une lecture en direct et en intégralité du Hobbit de J.R.R. Tolkien.

La performance commencera à 9 heures locales (10 heures en France) et devrait durer une douzaine d'heures, sans pause. Elle vise à lever des fonds pour deux organisations de bienfaisance fortement sollicitées en ces temps de pandémie : NHS Charities Together, qui regroupe toutes les organisations caritatives du système de santé britannique, et Best Beginnings, qui soutient les bébés et leur famille dans le but de réduire les inégalités. Avec ce "Hobbitathon", Andy Serkis espère susciter au moins 100 000 £ de dons, avec une surprise à la clé si le but est atteint. C'est bien parti, puisqu'il a déjà réuni plus de la moitié de la somme sans avoir lu une ligne !

Le lien pour suivre cette lecture sera disponible demain sur la page GoFundMe du projet.

Discuter de cette initiative sur le forum

Source