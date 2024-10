World of Warcraft célèbre ses 20 ans

Par Glaurung, le dimanche 27 octobre 2024 à 19:14:59

Le célèbre MMORPG a atteint l'âge vénérable de deux décennies !

Blizzard a donc mis en place de nombreux évènements en ligne pour fêter dignement cet anniversaire. Vous trouverez ci-dessous une vidéo récapitulant ces différentes animations présentes dans certains donjons, raids et un peu partout en Azeroth.

Vous trouverez également en fin de brève la bande-annonce du documentaire The Remarkable Life of Ibelin, film documentaire qui vient de sortir et retrace l'histoire de Mats Steen, un joueur Norvégien de World of Warcraft atteint d'une maladie dégénérative et décédé à l'âge de 25 ans. Le film est d'ores et déjà visible sur Netflix.

