Un RPG pour Avatar

le lundi 7 octobre 2024

Avatar : Le Dernier Maître de l'Air va avoir droit à son tout premier jeu AAA (gros budget), qui sera un Action/RPG.

Paramount Game Studios et Saber Interactive viennent d'annoncer ce nouveau jeu basé sur Avatar Legends, le jeu de rôle sur table de la division Avatar Studios.

Ce projet de jeu vidéo en est au début de son développement. Il sortira sur PC et consoles et devrait être le plus grand jeu vidéo de l'histoire de la franchise . L'histoire se déroulera des milliers d'années dans le passé, et le joueur incarnera un Avatar jamais vu précédemment. Des éléments familiers de la franchise y seront toutefois présents.

Un autre jeu vidéo, cette fois de combat multi compétitif, est également en cours de développement chez Maximum Entertainment et Paramount Consumer Products, pour une sortie prévue l'an prochain.

