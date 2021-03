Nickelodeon lance Avatar Studios

Par Glaurung, le jeudi 25 février 2021 à 22:12:05

Quoi de plus logique finalement pour une série aux très nombreuses adaptations que d'avoir un studio dédié ?

La chaîne américaine a annoncé Avatar Studios, une division qui aura pour but de créer du contenu original via des séries d'animation et des films basés sur cette franchise. Les créateurs de la série animée originale, Michael DiMartino et Bryan Konietzko, feront partie du projet en tant que co-directeurs de la création. Le contenu de ce nouveau studio est prévu pour être diffusé via Paramount+ et Nickelodeon, mais également sur des plateformes tierces et pour des sorties au cinéma.

La production du premier projet d'Avatar Studios démarrera plus tard cette année. Il s'agira d'un film d'animation à destination du cinéma.

