Pas de Baldur’s Gate 4 pour Larian

Par Ivy, le vendredi 22 mars 2024 à 19:15:35

Malgré le succès de Baldur's Gate 3, le studio belge n'a pas l'intention de lui donner une suite.

Swen Vincke, fondateur de Larian , a annoncé lors d'une conférence : Nous serons toujours fiers du jeu, mais nous n'allons pas continuer. Nous ne créerons pas de nouvelles extensions, ce qui est ce que tout le monde attend de nous. Nous ne ferons pas Baldur's Gate 4, ce qui est ce que tout le monde attend de nous. Nous allons passer à autre chose, nous éloigner de Donjons & Dragons et nous lancer dans de nouveaux projets. Vincke a tout de même confié qu'il pensait, dans un premier temps, continuer l'aventure. Il a changé d'avis, comme il l'explique : C'est littéralement le contraire de ce qu'est Larian . Nous voulons faire de grandes et nouvelles choses. Nous n'avons pas envie de répéter ce que nous avons déjà fait.

Cela ne signifie pas pour autant la fin de Baldur's Gate, puisque Wizards of the Coast récupérera la propriété intellectuelle. Vu l'importance de la franchise dans son résultat financier 2023, il est probable que l'éditeur ne la laissera pas longtemps dormir dans un tiroir.

