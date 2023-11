Une édition Deluxe de choc pour Baldur’s Gate 3 !

Par Gillossen, le vendredi 17 novembre 2023 à 06:30:24

Elle se sera faite attendre, mais pour quel résultat !

Cette version physique, avec des disques donc, sera disponible sur PC et consoles au premier trimestre 2024 et en vente exclusivement sur la boutique du studio Larian, le développeur du RPG. Cette version contiendra également tout ce que comportait l'édition Deluxe numérique, mais pourra compter en plus sur :

Baldur’s Gate 3 game discs and box

Original soundtrack on three CDs

Cloth world map

Two fabric patches

32 stickers (including a fun Intellect Devourer sticker!)

Baldur’s Gate 3 poster

