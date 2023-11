Les annonces de la Blizzcon 2023 !

Par Ivy, le dimanche 5 novembre 2023 à 16:59:33

Annulée ou organisée uniquement en ligne ces dernières années, la convention de Blizzard Entertainement a eu droit à une édition physique cet automne. La société américaine y a, comme d'habitude, donné des nouvelles de ses jeux, dont plusieurs appartiennent au domaine de la fantasy.

Tout d'abord, Blizzard a dévoilé une bande-annonce pour la prochaine extension d'Hearthstone, Showdown in the Badlands. Celle-ci sera disponible dès le 14 novembre, tandis que le jeu fêtera ses dix ans en mars 2024.

Diablo IV, sorti juste avant l'été, bénéficiera aussi d'une première extension, qui ajoutera deux régions et une nouvelle classe au jeu. Intitulée Vessel of Hatred, elle sortira à la fin 2024. Des informations supplémentaires seront données pendant l'été prochain.

Enfin, plusieurs annonces concernaient World of Warcraft. La première nouvelle porte sur la version "Classic" du jeu, qui accueillera l'extension Cataclysm en 2024. Blizzard a également annoncé l'arrivée d'un nouveau jeu mobile, intitulé Warcraft Rumble, disponible dès maintenant sur iOS et Android. Mais le gros morceau, c'est surtout l'annonce de trois extensions inédites, The War Within, Midnight et The Last Titan, qui constitueront ensemble la "Worldsoul Saga". Un trailer et une cinématique permettent de découvrir la première, The War Within, qui arrivera en 2024.

Ci-dessous, vous pourrez retrouver toutes les vidéos liées à ces jeux.

