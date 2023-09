Dishonored 3 en vue ?

Par Glaurung, le mercredi 20 septembre 2023 à 21:53:48

Dans la nuit du 18 au 19 septembre, Microsoft a fait face à un leak très conséquent, qui a notamment concerné le planning de sortir des jeux vidéo estampillés Bethesda.

Parmi ceux-là, s'agissant de la fantasy, deux jeux ont pu attirer notre attention : Elder Scrolls VI, ce qui n'est pas une surprise, et Dishonored 3, plus inattendu. Les joueurs devront néanmoins prendre leur mal en patience : leur sortie est prévue entre avril 2024 et mars 2025.

Quand on sait que Starfield, qui vient de sortir, était prévu dès 2021, on se dit qu'on aura amplement le temps de voir arriver ces nouveaux opus.



Discuter de Dishonored ou de The Elder Scrolls sur le forum

Source