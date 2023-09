Final Fantasy VII Rebirth se montre

Par Ivy, le vendredi 15 septembre 2023 à 19:53:18

Square Enix a dévoilé un nouveau trailer et surtout une date de sortie pour le deuxième volet du projet Final Fantasy VII Remake.

Dans cette suite, Cloud et ses compagnons, après s'être échappés de la cité dystopique de Midgar, se lancent dans un périple à travers la planète. De nouvelles aventures (et des chocobos) les attendent dans ce vaste univers, dont la bande annonce donne un aperçu.

Les créateurs du jeu ont également annoncé une édition collector, vendue à un prix qui laisse songeur : il faudra débourser 350 $ pour cette version deluxe accompagnée d'une statuette de Sephiroth, d'un artbook et de plusieurs bonus utilisables dans le jeu.

La sortie mondiale aura lieu le 29 février 2024, en exclusivité sur la PlayStation 5.

Discuter de Final Fantasy VII Rebirth sur le forum

Source