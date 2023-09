Vanillaware dévoile Unicorn Overlord

Par Ivy, le vendredi 15 septembre 2023 à 19:02:06

Le jeu est présenté par Atlus comme la renaissance du RPG tactique fantasy , dans le style emblématique de Vanillaware .

Il ne s'agit pas de la première collaboration entre les deux sociétés japonaises, puisqu'elles avaient travaillé ensemble sur Odin Sphere et 13 Sentinels: Aegis Rim. Dans Unicorn Overlord, les joueurs pourront explorer le monde et constituer une armée pour gagner des batailles et regagner leur trône. Le RPG paraîtra en deux versions, standard et collector. Cette dernière contiendra, en plus du jeu, deux albums musicaux, un artbook, ainsi qu'un jeu de cartes original.

Comme l'annonce le trailer ci-dessous, Unicorn Overlord sortira le 8 mars 2024 sur PS5, PS4, Switch et Xbox Series.

