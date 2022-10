CD Projekt annonce 4 nouveaux jeux The Witcher

Par Glaurung, le mardi 4 octobre 2022 à 21:42:13

Pour le futur, le studio polonais se tourne largement vers sa saga vidéoludique adaptant les romans d'Andrzej Sapkowski.

CD Projekt Red a publié une vidéo sur leurs projets à long terme, que vous pouvez visualiser ci-dessous. Le jeu The Witcher tournant sous Unreal Engine 5, déjà annoncé sous le nom de projet Polaris, sera suivi dans les 6 années après sa sortie par deux autres opus, pour composer une nouvelle trilogie vidéoludique. En plus de cela, deux studios développeront deux autres jeux dans cet univers : The Molasses Flood s'occupe d'un projet nommé Sirius, tandis qu'on ne connaît pas encore le nom du studio qui se chargera de Canis Majoris. Nous n'avons pas pour l'instant plus d'informations sur tous ces projets.

Les deux jeux des autres studios seront séparés de la nouvelle trilogie du studio polonais.

