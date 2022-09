Un trailer pour le projet coréen Windless

Par Ivy, le jeudi 22 septembre 2022 à 19:08:30

Le "projet Windless" de l'entreprise coréenne Krafton vise à adapter le roman The Bird That Drinks Tears de l'écrivain Lee Yeongdo sous la forme d'une franchise.

C'est ici le volet jeu vidéo qui est principalement concerné. Après des concept arts, Krafton vient de dévoiler un "visual concept trailer" présentant une scène (plutôt gore, on vous aura avertis) créée à partir des dessins de Iain McCaig. Si la vidéo porte le titre The Nhaga Eater, le jeu lui-même n'a toujours pas de nom et encore moins de date de sortie.

Le projet comprend aussi un artbook qui devrait être publié cette année, ainsi qu'un roman graphique annoncé pour 2023.

Discuter du projet Windless sur le forum

Source