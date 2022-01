Blizzard annonce un nouveau jeu

Par Ivy, le mercredi 26 janvier 2022 à 20:42:22

Après une année 2021 marquée par des accusations de harcèlement, le studio à l'origine de World of Warcraft entame 2022 avec l'annonce d'un nouveau jeu.

Si son titre n'a pas été révélé, on sait qu'il s'agira d'un jeu de survie se déroulant dans un nouvel univers, qui semble bien relever de la fantasy. Blizzard n'avait plus créé d'univers original depuis Overwatch en 2016. Ce projet sera par ailleurs le premier jeu de survie du studio, tout récemment racheté par Microsoft .

À noter que cette annonce, accompagnée d'une invitation à postuler, intervient alors qu' Activision Blizzard peine à recruter, empêtré dans une nouvelle polémique depuis que les employés de sa filiale Raven Software (Call of Duty) se sont mis en grève.

