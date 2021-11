Elden Ring : nouvelles informations et vidéos

Par Glaurung, le vendredi 12 novembre 2021 à 09:42:22

Le prochain jeu vidéo de From Software, écrit par Hidetaka Miyazaki et George R.R.Martin, est actuellement en beta fermée, et quelques élus ont déjà pu en parcourir le début et faire de premiers retours dessus.

La direction artistique semble un gros point fort du jeu, comme c'était déjà le cas pour la saga des Dark Souls. Les graphismes ne seront par contre a priori pas ce qui se fait de plus beau actuellement, à nouveau comme pour les précédents jeux du studio. D'une manière générale, les premiers retours sont très bons, pour un jeu dont l'ambitieux monde ouvert est salué. Vous pouvez visualiser ci-dessous quelques vidéos donnant un aperçu d'Elden Ring.

La parution du jeu est prévue pour le 25 février 2022.

