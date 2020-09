Date de sortie pour NieR Replicant ver 1.22

Par Glaurung, le jeudi 24 septembre 2020 à 23:02:55

En ouverture du Tokyo Game Show (TGS), l'éditeur Square Enix a dévoilé la date de sortie de cette nouvelle version du jeu... et douché les espoirs des personnes qui l'attendaient encore pour cette année.

Le jeu vidéo sortira en effet le 22 avril 2021 en Asie et le lendemain dans le reste du monde sur PlayStation 4, Xbox One et via Steam. Il est attendu au prix de 59,99 Euros sur tous les supports. Rappelons qu'il s'agit d'un remaster du jeu Nier (aussi connu sous les dénominations Nier RepliCant et Nier Gestalt), sorti en 2010 sur PlayStation 3 et Xbox 360.

Ci-dessous, une petite vidéo également diffusée à l'occasion du TGS.

