Une date de sortie pour la préquelle d’Octopath Traveler

Par Glaurung, le lundi 21 septembre 2020 à 22:51:36

L'éditeur Square Enix a lâché l'information : le jeu vidéo mobile (iOS et Android) nommé Octopath Traveler: Conquerors of the Continent sera disponible à partir du 28 octobre au Japon.

Un petit trailer a été diffusé au passage, vous pouvez le visualiser ci-dessous. Les paysages qui y sont montrés rappelleront probablement des souvenirs aux joueurs d'Octopath Traveler. L'histoire se déroulera dans le même univers mais de nombreuses années avant les aventures d'H'aanit, Primrose et leurs compagnons.

Aucune information n'a filtré sur une éventuelle sortie en Europe ou aux Etats-Unis.

