World of Warcraft : un trailer pour une nouvelle série animée

Par Glaurung, le mercredi 26 août 2020 à 22:51:55

Blizzard s'attaque à une nouvelle série de courts-métrages d'animation ayant pour titre Les Éternités.

Elle comprendra 4 épisodes et sera axée autour des évènements de la prochaine extension du MMORPG World of Warcraft : Shadowlands. C'est donc à l'image de ce que le studio avait déjà fait pour de précédentes extensions : Battle for Azeroth avec Prémices et Legion avec Présages. Chaque épisode se focalisera sur une des congrégations qui règneront sur les zones de l'extension. Le premier épisode sera diffusé lors de la soirée d'ouverture de la Gamescom, le 27 août, à partir de 20h00, heure de Paris.

Vous trouverez ci-dessous un trailer de la série.



Discuter de World of Warcraft sur le forum

Source