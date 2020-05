Frontier prépare un STR Warhammer

Par Glaurung, le mardi 5 mai 2020 à 09:20:08

Les développeurs d'Elite Dangerous sont en train de travailler sur un jeu vidéo de stratégie en temps réel.

Ce jeu sera inséré dans l'univers Age of Sigmar, dont les campagnes Warhammer ont débuté en 2015. Les jeux vidéo les plus populaires de Warhammer font partie de The Old World, dont les campagnes se sont déroulées de 1983 à 2015. Games Workshop compte d'ailleurs retourner dans cet univers dans les années à venir, peut-être justement à cause du succès des jeux vidéo qui y sont liés.

Ce nouveau jeu sortira sur PC et consoles durant l'année fiscale 2022-2023.

Discuter des jeux vidéo Warhammer sur le forum

Source