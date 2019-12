Un mod The Witcher pour Total War

Par Ivy, le dimanche 22 décembre 2019 à 17:10:24

Trois fans ont décidé de faire se rencontrer les univers d'Andrzej Sapkowski et Creative Assembly .

Le mod Witcher : Total War, dont le développement est à ses débuts, permettra aux joueurs de retrouver les lieux et personnages des livres, jeux et comics The Witcher dans le jeu de stratégie Medieval II : Total War. La petite équipe, qui développe le mod sur son temps libre, évoque pour commencer trois factions : Redania, l'Empire nilfgaardien et Novigrad, et une carte qui inclura Velen et Novigrad. Dès que que cette première version sera jouable, elle sera publiée sous forme de démo. Si cela fonctionne, les développeurs ajouteront petit à petit du contenu. À terme, ils espèrent pouvoir offrir 29 ou 30 factions et couvrir 199 régions. Prudents, ils souhaitent prendre leur temps et ignorent à quelle date la démo sera disponible.

Si la création de mods vous intéresse, il est possible de rejoindre l'équipe ou de faire des suggestions pour enrichir le projet.

Discuter de The Witcher sur le forum

Source