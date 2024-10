Les Anneaux de Pouvoir, saison 3 en vue

Par Glaurung, le lundi 7 octobre 2024 à 20:29:15

Quelle surprise, n'est-ce pas ?

Voilà des mois que les showrunners JD Payne et Patrick McKay travaillent sur la suite de la série pour Amazon Prime, même s'ils n'avaient pour l'instant pas encore de feu vert officiel pour une troisième saison. Cela devrait néanmoins être le cas bientôt, la présence d'acteurs de la série à une présentation londonienne aux annonceurs montrant qu'elle fait partie des plans d'avenir pour Amazon MGM Studios. La deuxième saison a déjà attiré 55 millions de spectateurs et Amazon espère qu'elle atteindra les 150 millions de la première, même si la définition d'un spectateur qu'a le géant de la vente en ligne reste floue. La série est en tout cas dans le top 5 de la plateforme, et les critiques sont meilleures que pour la première saison.

La confirmation pour cette troisième saison est attendue pour ce mois !

Source