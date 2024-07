Comic Con 2024 : un nouveau trailer pour les Anneaux de Pouvoir

Par Gillossen, le vendredi 26 juillet 2024 à 19:00:07

Une fois de plus, Amazon Prime n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre en avant sa série, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir au Comic Con.

Charlie Vickers, qui incarne Sauron, a déclaré à la foule : « Sauron est arrivé. Dans la première saison, nous l'avons vu en privé, loin de la caméra, mais maintenant la caméra reste avec lui et nous le regardons manipuler et manœuvrer pour se frayer un chemin à travers la Terre du Milieu.» Qu'en est-il d'Adar et de Sauron ? Seront-ils à couteaux tirés ? Ils se rencontrent très tôt. Restez à l'écoute. Qu'en est-il de Numenor ? « Une bataille se prépare pour l'âme de Numenor », dit Lloyd Owen, qui joue le capitaine Elendil. « La question est de savoir quelle sorte de nation insulaire elle veut devenir. De quel côté de l'histoire veut-on se situer ? Il y a des choix impossibles à faire entre l'amour de son pays et l'amour de sa fille, qui sont compliqués par la reine régente Miriel.

La série revient le 29 août.

