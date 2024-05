The Hunt for Gollum : Warner fait (déjà) disparaître le fanfilm

Par Gillossen, le vendredi 10 mai 2024 à 11:54:30

On le mentionnait encore hier justement.

Si les bandes annonces sont encore visibles (mais pour combien de temps ?), le studio Warner n'aura pas attendu longtemps pour demander et obtenir le retrait de YouTube de ce film de fans en ligne depuis... 15 ans, accumulant au passage plus de 13 millions de vues. La vidéo est en effet désormais indisponible et il ne s'agit pas d'un simple bug passager. On espère que vous aviez eu le temps d'y jeter un œil si le projet vous intéressait et vous était inconnu.

Si la major est dans son droit, on peut tout de même s'interroger sur la nécessité d'une telle démarche.

Discuter du Seigneur des Anneaux sur le forum

Source