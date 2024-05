The Hunt for Gollum : Andy Serkis à la tête du nouveau Seigneur des Anneaux

Par Gillossen, le jeudi 9 mai 2024 à 13:55:31

Et de deux brèves pour le prix d'une !

Le titre du premier film estampillé Seigneur des Anneaux annoncé un peu plus tôt pour 2026 est maintenant connu (on se souviendra, ou pas, du fanfilm) et on sait en prime que c'est Andy Serkis qui en sera la star et le réalisateur. Le script sera écrit par Fran Walsh et Philippa Boyens, avec Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou (Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, film d'animation attendu lui pour cette année).

C'est un honneur et un privilège de retourner dans la Terre du Milieu avec notre bon ami et collaborateur, Andy Serkis, qui n'en a pas fini avec cette peste de Gollum ! En tant que fans de longue date de la vaste mythologie du professeur Tolkien, nous sommes fiers de travailler avec Mike De Luca, Pam Abdy et toute l'équipe de Warner Bros. sur une nouvelle aventure épique ! a déclaré le trio Jackson, Walsh et Boyens. Et Serkis d'ajouter : Ouiiii, mon Préciiieux. Le moment est venu une fois de plus de m'aventurer dans l'inconnu avec mes chers amis, les extraordinaires et incomparables gardiens de la Terre du Milieu Peter, Fran et Philippa. Avec Mike et Pam, ainsi que l'équipe de Warner Bros, aux côtés de WETA et de notre famille de réalisateurs en Nouvelle-Zélande, c'est tout simplement trop délicieux...

On espère que le résultat sera différent du récent jeu vidéo mettant lui aussi en vedette Gollum !

Discuter du nouveau film Seigneur des Anneaux sur le forum

Source