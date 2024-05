Un nouveau film Seigneur des Anneaux pour 2026

Par Gillossen, le jeudi 9 mai 2024 à 12:07:28

Vous vous souvenez de cette annonce de février 2023 ?

Eh bien, les choses bougent enfin. David Zaslav, président du groupe Warner Bros. Discovery, a dévoilé ce matin que le premier film d'une série prévue sur le thème du Seigneur des Anneaux sortira en 2026. L'équipe en est aux premiers stades de l'élaboration du scénario du projet, a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique après la publication de résultats financiers. Peter Jackson en sera le producteur (avec Fran Walsh et Philippa Boyens) et sera impliqué à chaque étape du processus , selon Zaslav.

S'il n'a pas révélé d'éléments de l'intrigue, il a tout de même précisé que ce premier long métrage se concentrera sur des histoires qui n'ont pas encore été racontées . Le Seigneur des Anneaux est l'une des franchises les plus populaires et les plus respectées de l'histoire et représente une opportunité importante pour nos activités cinématographiques .

Discuter du Seigneur des Anneaux sur le forum

Source