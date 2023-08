La guerre des Rohirrim décalée à 2024

Par Ivy, le samedi 26 août 2023 à 18:34:33

Parmi les nombreux projets en cours autour du Seigneur des Anneaux, New Line avait annoncé la sortie de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim pour le 12 avril 2024.

À la suite d'une réorganisation des sorties chez la maison mère Warner Bros. , le film d'animation réalisé par Kenji Kamiyama est reporté à l'hiver 2024, plus précisément au 23 décembre. Cette nouvelle date, qui correspond à la période de sortie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit de Peter Jackson, apportera-t-elle le même succès au film ?

Rappelons que ce dernier se déroulera 183 ans avant les événements décrits dans la trilogie de Peter Jackson. Il s'intéressera à la maison du roi du Rohan Helm Hammerhand, qui a donné son nom à la Gorge de Helm, et sera centré sur sa fille Hera.

