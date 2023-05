Galadriel et les Anneaux de Pouvoir

Par Gillossen, le lundi 8 mai 2023 à 12:50:34

Des nouvelles de la saison 2 !

Morfydd Clark a révélé que Galadriel récupèrerait bien un bijou spécial dans la saison 2. Elle est sur le point de vivre un événement qui va changer sa vie. Elle va trouver Nenya, son anneau. C'est vraiment excitant de voir la magie opérer , a-t-elle déclaré pas plus tard que ce dimanche, aux côtés de ses camarade qui sont tous en pause. Les trois anneaux elfiques ont été forgés par Celebrimbor avec l'aide de Sauron (sous le nom de Halbrand) dans le final de la saison 1 de la série.

Parmi les autres anneaux forgés par Sauron, on compte sept anneaux pour les seigneurs nains et neuf pour les hommes, ainsi que le puissant anneau qui les gouverne tous, porté par Sauron lui-même. Clark a déclaré à Deadline : Lorsque nous avons terminé la saison 1, les anneaux étaient en train d'être fabriqués et nous savions que ce serait un énorme changement pour la Terre du Milieu. Mon personnage fera partie de ce changement parce qu'elle aura son propre anneau. En ce qui concerne ce que les fans peuvent justement attendre de Galadriel la saison prochaine, l'actrice indique seulement : Elle essaie de voir la lumière à travers les ténèbres.

Il y a d'autres anneaux ; la série s'appelle Les anneaux du pouvoir. Peut-être que j'aurai un nouveau collier, qui sait ? , a ironisé Peter Mullan, qui incarne le roi Durin III dans la série. Bien que très discret sur les accessoires du roi, il a confirmé que la relation de son personnage avec son fils, le prince Durin (Owain Arthur), devient très problématique . Mon personnage traverse des épreuves qui le changent. Son fils réagit donc à un père très différent ; ce n'est pas le père que l'on a vu. C'est quelqu'un d'autre.

Et le roi ne sera pas le seul à ne pas être vraiment lui-même. Ismael Cruz Córdova, qui donne vie à Arondir, dévoile ce qui nous attend. : Nous étions dans une période de paix relative dans la saison 1 et tout cela a été bouleversé. Maintenant, nous devons faire face aux conséquences de ce grand mal devenu concret. Sauron est là. Ces personnages sont aux prises avec leur nature d'elfe ou de nain, avec leur humanité et leurs amours. Ce que vous allez voir, c'est la profondeur de notre réalité et la manière dont elle est exprimée. C'est là que tout prend son envol.

Quelle que soit la suite des événements pour Princesse Disa, Sophia Nomvete est fière du chemin parcouru ensemble. La saison dernière, j'étais très excitée parce que tout était nouveau et que j'étais comme un lapin devant les phares d'une voiture. Dans la saison 2, j'avais l'impression de porter le sac à dos de mes expériences. Disa était déjà construite et elle était là avec moi, et il y avait une véritable excitation à plonger dans cette nouvelle histoire. La saison 2 m'a permis d'entrer dans le jeu avec plus de force et de confiance que je n'en avais auparavant. J'espère que cela portera ses fruits.

Arthur, qui joue le mari de Disa, sait ce que les fans veulent voir, c'est-à-dire plus de bromance entre le prince Durin et Elrond dans la nouvelle saison, et leur souhait sera exaucé. Arthur explique que c'est l'amour fraternel entre eux qui rend leur relation si spéciale. Ce que j'aime chez Elrond, c'est qu'il est assez semblable à Durin en ce sens qu'ils sont différents de leur peuple. Elrond est à moitié humain et Durin sort des sentiers battus. Aller à l'encontre de la parole de son père dans la première saison a été énorme pour Durin, il l'a fait pour Elrond, pour le bien de tous et pour les elfes. Ce lien, cette façon de sortir des sentiers battus et de s'éloigner de leur propre culture, c'est ce qui les unit. J'ai l'impression qu'ils ont un plan pour rendre le monde meilleur , a-t-il ajouté.

En endossant le rôle d'Arondir, Cruz Córdova a voulu rendre le monde meilleur, mais il a dû faire face à de nombreux défis. Incarner le premier elfe noir dans l'univers de Tolkien a exposé l'acteur à la critique, au racisme et à la haine avant même la première de la saison 1. À l'aube de la deuxième saison, il se sent conforté.

J'ai passé toute ma vie à me préparer pour ce rôle et je me suis battu pendant si longtemps pour avoir une opportunité comme celle-ci. Cela fait une vingtaine d'années que je veux jouer un elfe, un rêve qui s'est heurté à de nombreux détracteurs. Lorsque nous avons commencé à tourner, j'avais déjà fait face à une année de réactions négatives, de menaces de mort, de racisme, etc. Je savais dès le départ que je devrais être à toute épreuve pour prouver à tous ces gens que j'étais à ma place. Avance rapide jusqu'à la saison 2, l'amour et le soutien étaient concrets - je suis encore émue en y pensant. L'impact que cela a eu ne s'est plus fait dans le vide. Des milliers de mains me tenaient et me poussaient. Je savais de façon abstraite ce que je faisais auparavant, mais maintenant je connais les visages de ceux pour qui je l'ai fait et le fais encore. Aujourd'hui, je me sens encore plus galvanisé et j'ai l'impression d'être enfin libéré de l'obligation de prouver en permanence que j'ai ma place. J'ai toujours su que j'étais à ma place et maintenant j'ai l'impression de pouvoir grandir.

