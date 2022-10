Le Seigneur des Anneaux bientôt aussi gros que Star Wars et Marvel ?

Par Gillossen, le mercredi 19 octobre 2022 à 10:58:08

C'est la vision de celui qui a permis l'acquisition des droits par le groupe Embracer.

Embracer a récupéré cet été les droits de production de films, de jeux vidéo, de jeux de société, de produits dérivés, de parcs à thème et de spectacles liés aux franchises du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, ainsi que les droits correspondants sur d'autres œuvres littéraires liées à la Terre du Milieu autorisées par le Tolkien Estate et HarperCollins, qui restent à explorer. Le moment était bien choisi, quelques semaines avant le lancement de la série télévisée d'Amazon. Je pense que cet actif a la capacité d'atteindre l'échelle de Marvel et Star Wars , a déclaré M. Dey lors d'une conférence au Mipcom. Quelqu'un a juste besoin d'avoir la conviction que cela peut être aussi ambitieux que possible .

Dey a également indiqué que l'accord reflète un changement majeur dans le monde de la télévision et du cinéma qui voit un passage de l'évasion à l'expérience immersive , et Embracer est bien placé pour en profiter. On parle de métaverses, mais le jeu en a déjà créé une - vous disparaissez pendant 10 heures et vous êtes actif dans cet environnement , a-t-il ajouté. Je crois donc que nous nous pencherons sur ce divertissement au cours de la prochaine décennie et que nous chercherons d'autres moyens de le faire. Le public exige plus que l'approche classique.

Source