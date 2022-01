Amazon annonce The Lord of the Rings: The Rings of Power

Par Gillossen, le mercredi 19 janvier 2022 à 15:06:42

Tel sera le titre officiel de la série tirée des écrits de J.R.R. Tolkien.

Prime Video vient de le dévoiler dans une courte vidéo teaser (sur sa chaîne principale), sans plus de véritables images toutefois. C'est un titre que l'on imagine au dos d'un livre à côté des autres classiques de J.R.R. Tolkien. Les Anneaux de Pouvoir réunit toutes les histoires majeures du Deuxième Âge de la Terre du Milieu : la forge des anneaux, l'ascension du Seigneur des Ténèbres Sauron, l'épopée de Númenor et la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes , ont déclaré les showrunners de la série, J.D. Payne et Patrick McKay. Jusqu'à présent, les spectateurs n'ont vu à l'écran que l'histoire de l'Anneau Unique - mais avant qu'il n'y en ait un, il y en avait plusieurs... et nous sommes impatients de partager leur histoire épique à tous.

Pour rappel, la diffusion de la première saison débutera le 2 septembre !

