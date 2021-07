4 noms de plus pour le Seigneur des Anneaux

Par Gillossen, le vendredi 2 juillet 2021 à 08:28:39

Le casting de la série s'étoffe encore.

Charles Edwards (The Crown), Will Fletcher (The Girl Who Fell), Amelie Child-Villiers (The Machine) et le nouveau-venu Beau Cassidy rejoignent donc la Terre du Milieu, sans que le détail de leurs rôles respectifs ne soient connus.

La série produite par Amazon replongeant dans l'univers de J.R.R. Tolkien n'a toujours pas de date de diffusion à ce jour.

Discuter du Seigneur des Anneaux sur le forum

Source