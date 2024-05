Winterkeep

ISBN : 978-225324230-7

Garde-Hiver est une terre de merveilles : une république démocratique dont le ciel est parcouru de dirigeables, où les citoyens communiquent avec des créatures marines intelligentes et adoptent des renards télépathes comme animaux de compagnie. Cependant, lorsque les émissaires dépêchés là-bas par Bitterblue, la jeune reine de Monsea, se volatilisent ainsi que leur bateau dans des circonstances suspectes, celle-ci décide de se rendre sur place afin d'enquêter. Mais très vite, elle-même est portée disparue en mer…

Critique

Par terriblius, le 21/05/2024

Précisons d’entrée que l’auteur de ses lignes n’a pas lu les trois précédents tomes de La Trilogie des Sept Royaumes de l’autrice et que si je suis sans doute passé à côté de références aux événements racontés dans les volumes précédents, cela n’a pas gêné ma lecture.

Nous retrouvons toutefois le personnage principal du volume précédent, à savoir la jeune reine de Monsea, Bitterblue. Celle-ci est confronté à la disparition de ses émissaires à Garde-Hiver, république apparemment idyllique mais que Bitterblue soupçonne de lui détourner du zilfium, une roche servant de puissant carburant mais semble-t-il très polluant. Raison pour laquelle il est interdit à Garde-Hiver qui s’appuie elle sur le varane, un gaz, pour faire voler ses dirigeables. Voilà pour l’enjeu écologique, l’opposition Erudit/Industrialiste au sein de la République Gardéenne s’ajoutant pour former le cœur des intrigues politiques tandis l’aspect fantasy repose sur les Graceling, des humains dotés d’un pouvoir propre à chacun. Las, comme de bien d’autres éléments, ces aspects ne nous ont pas parus assez exploités par l’auteur.

À l’image des créatures marines pensantes et des renards télépathes qui apportent une touche d’originalité à un monde en soit assez classique en fantasy mais là-encore, cela manque d’approfondissement, tel le point de vue du renard bleu qui apporte un enjeu intéressant mais finalement peu développé.

Quant aux personnages, ils nous ont paru à la fois un point fort et un point faible du récit. Dotés d’un passé assez détaillé, l’autrice nous plonge en plein dans leurs réflexions, sûrement trop par moment. Et à trop appuyer sur les traumatismes qu’ils ont vécus, elle rend certaines de leurs réactions difficilement compréhensibles, à la limite du caricatural notamment dans la romance, qu’elle développe là-encore assez peu.

Reste l’intrigue principale, cette enquête menée sur le détournement d’une ressource rare, très vite perturbée par la disparition de la reine. Dès lors, le récit alterne divers points de vue (la reine, son ami et une adolescente d’industriels gardéens) et l’on se prend au jeu de l’enquête, le style aidant en plus à tourner les pages très rapidement, rendant la lecture agréable sans complètement se débarrasser de ce goût d’inachevé.