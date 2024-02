Tome 2 du cycle : Le Livre et l'Epée

ISBN : 979-102811782-5

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Antoine Rouaud

Les idéaux n'auront pas résisté longtemps à l'appétit des puissants. La République est un nid de vipères, propice à toutes les machinations, et certains princes font déjà sédition.

Laerte d’Uster, l’assassin de Massalia, est passé dans la légende. Promis à l’exécution, personne ne l’a vu depuis plus d’un an. Les cendres de l’Empire ont refroidi, mais sa soif de vengeance est toujours brûlante. Sur les traces d’Azdeki et du Liaber Dest, Laerte s’introduit dans Éole, la Cal Do Piar, la fameuse cité inexpugnable. Un symbole de la République assiégé depuis des mois par les Ombres, un peuple d’une sauvagerie sans pareille. Et l’armée de la République, mobilisée sur d’autres fronts par des attaques venues de l’intérieur, ne vient pas à leur secours.

Sur les remparts, Corvert Dargon, vétéran de l’Empire ayant rejoint la République, veille. Rogant, le Naaga, ancien compagnon de Laerte, fourbit ses armes. Tous deux, et bientôt Laerte à son tour, prendront sous leur aile Naeme, une jeune fille décidée à s’arracher au destin qu’on cherche à lui imposer et à combattre l’épée au clair. Qui, comme Laerte, trouve son chemin dans la souffrance, et lui rappelle que, garçon, il voulait être chevalier.

Critique

Par Belgarion, le 14/02/2024

Il aura fallu attendre dix ans pour avoir la suite de La voie de la colère.

Dix années d’incertitude quant à la sortie effective de ce tome 2 qui a eu lieu fin 2023, sans couverture médiatique particulière en dépit des (trop?) grosses attentes générées par un tome 1 prometteur.

Après cet important laps de temps il a été difficile de se plonger au début dans Une lueur sous les cendres. Le monde de fantasy épique créé par Antoine Rouaud est riche, avec de nombreux protagonistes , une situation politique complexe et instable, ainsi qu’un contexte culturel subtil à mi chemin entre la chevalerie, les cités italiennes pré-Renaissance, et surtout l’empire romain. La magie existe mais l’auteur a eu l’intelligence d’y avoir recours avec parcimonie, notamment au regard des conséquences pour son utilisateur comme l’un des personnages principaux, Laerte d’Uster, le rappelle régulièrement.

Il n’a donc pas été simple sur les premières dizaines de pages de trouver ses repères, mais petit à petit le lecteur se trouve happé par le florilège d’évènements qui découlent du siège d’Eole par une armée invisible. La plume de l’auteur n’a rien perdu de sa richesse et de sa précision, sans pour autant souffrir d’un excès de lourdeur dans le style. Le rythme soutenu du récit maintient l’intérêt jusqu’au bout des 600 pages de ce pavé, à l’exception de quelques passages moins inspirés et plus longs, et à l’inverse une fin un poil précipitée.

Au bout du compte, est-ce que la sortie du tome 2 du livre et l’épée valait cette longue attente ? J’aurai tendance à répondre par l’affirmative, car le plaisir de retrouver certains personnages si longtemps après est réel. L’auteur parvient encore à nous surprendre au fil des pages pour nous offrir un beau récit de sang et de larmes. J’espère simplement que l’attente pour lire la suite sera plus courte que pour le tome 2.

