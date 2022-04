Un Étranger en Olondre

Titre VO : A Stranger in Olondria

ISBN : 978-249240339-2

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Sofia Samatar (

Traduction : Dechesne, Patrick

978-249240339-2AucuneSofia Samatar ( Proposer une Biographie Dechesne, Patrick Fils d’un riche marchand de poivre, Jevick a été bercé toute son enfance par les contes et légendes de la lointaine Olondre, une contrée merveilleuse où les livres sont aussi communs qu’ils sont rares sur son île. Et voilà qu’à la mort de son père, afin de perpétuer le commerce familial, il doit se rend en Olondre.

Malheureusement, le rêve tourne au cauchemar lorsqu’au lendemain du festival des Oiseaux il se découvre hanté par le fantôme d’une jeune femme. Suspecté d’un crime religieux puis enfermé, Jevick devient rapidement un pion dans la lutte impitoyable qui se joue entre les deux principales religions olondriennes.

Dans un pays au bord de la guerre civile, s’il veut un jour retrouver sa liberté, Jevick devra affronter son fantôme, traverser les limites du monde et dépasser les frontières de ses connaissances…

Critique

Par Gillossen, le 30/01/2014

A Stranger in Olondria fait partie de ces romans exquis dont la qualité d’écriture n’a égale que la justesse de son propos, dont une réflexion plus que sympathique sur la littérature et le plaisir de lecture.

C’est en effet ce qui nous frappe en premier lieu, dans le cas présent. Sofia Samatar ne cherche pas à faire dans l’esbroufe et n’utilise pas pas trois adjectifs qualificatifs quand un seul suffit. Au contraire, elle choisit visiblement de toujours opter pour le mot juste et sa prose fluide coule de source, littéralement.

Toutefois, il n’est donc pas seulement question ici d’un véritable travail d’orfèvre, aussi soigné et méritant fut-il. Sous des dehors de roman initiatique et d’ode aux livres, l’auteur nous brode une intrigue plaisante et bien menée. Un récit conçu minutieusement qui sait aussi prendre son temps, sans doute un peu trop pour les lecteurs les plus impatients. Fatalement, si vous êtes adepte d’une fantasy d’action démarrant pied au plancher pour ne jamais se relâcher, ce roman risque bien de vous laisser indifférent, à moins de faire preuve d’une curiosité bienvenue.

Les personnages eux-mêmes, Jevick en tête, ne se révèlent peut-être pas follement originaux, (et encore, voilà un constat bien rude), mais leur parcours se suit en épousant la double lecture du roman que l’on garde en permanence à l’esprit, sans que pour autant ce constat soit pesant, car l’auteur sait faire preuve d’une subtilité certaine.

Avec A Stranger in Olondria, on retrouve les sensations de la découverte d’un nouveau monde, la magie du voyage, l’émerveillement au sens premier du terme. Le décor n’est pas un simple décor aux murs de carton-pâte et aux silhouettes de papier, ce monde respire et vit.

S’interrogeant également sur les problématiques de double-culture (comment en embrasser une nouvelle sans “renier” son passé), le roman ne mise pas que sur son atmosphère. Samatar sait donc aussi manier l’émotion, là encore sans jamais en faire trop. Le final du roman s’avère d’ailleurs particulièrement touchant et, là encore, beau, tout simplement, dans son propos tout comme dans ses échos…

Réussite formelle mais pas seulement, loin de là, A Stranger in Olondria rappelle le meilleur d’Ursula K. Le Guin mais s’affranchit cependant de toute influence pour nous livrer une histoire ô combien poétique aux thèmes universels traités avec délicatesse et talent par la grâce d’une plume à la caresse savante.

Les prix littéraires, quelle que soit la sphère, donnent parfois l’impression d’être décerné en dépit du bon sens. Dans le cadre du World Fantasy Award cru 2014, on peut dire que le jury avait vu parfaitement juste !





Mise à jour du 06/04/2022 :

Le roman est désormais réédité aux éditions Argyll.

Discuter de Un Étranger en Olondre sur le forum.