ISBN : 978-237686654-1

Catégorie : Roman connexe

Auteur/Autrice : Chazareng, Yannick

Auteur/Autrice : Chaptal, Stéphanie

978-237686654-1Roman connexeChazareng, YannickChaptal, Stéphanie Des mages archi-nuls, une MORT qui a des états d’âmes, des personnages loufoques, des univers délirants, des trouvailles magnifiques, des jeux mots formidables, le tout avec en prime un regard féroce sur notre monde et ses travers.

Tout cela, et bien plus encore, c’est l’œuvre de Terry Pratchett. Du Disque Monde au Peuple du Tapis, de De bons présages au Grand Livre des gnomes, des générations de lecteurs et lectrices se sont plongés avec délectation de ses romans et nouvelles.

Avec Tout Terry Pratchett, nous vous proposons de plonger dans ses pages, dans ses thématiques préférées, dans la manière qu’il avait de nous faire rire, et dans sa vie aussi. Découvrez son œuvre et l’homme qui l’était à travers nos textes mais aussi de nombreuses interviews…

Critique

Par Gillossen, le 18/07/2024

Les éditions ActuSF nous gratifient régulièrement de guides thématiques de jolie tenue, comme celui sur Stephen King ou bien sûr le Guide de l’uchronie, qui a même eu droit à une édition révisée.

Cette fois, place à l’œuvre de Terry Pratchett, sous la plume de Stéphanie Chaptal et de Yannick Chazareng, qui tous deux se sont déjà illustrés toujours dans ce registre des guides, sur Hayao Miyazaki ou le Cyberpunk pour la première ou pour le Guide King cité ou celui sur J.R.R. Tolkien pour le second. L’ouvrage propose une rapide présentation de l’auteur, des pistes de lecture, une présentation exhaustive de tous les textes de Pratchett et pas seulement du Disque-Monde, de courts essais comme quant à définir si l’auteur était féministe, diverses interviews…

Ces dernières représentent l’un des gros points du livre, par ailleurs soigneusement pensé. En donnant la parole à Dominique Haas, Patrick Marcel, Patrick Couton, évidemment, mais aussi à Stephen Briggs, Denis Colombi pour discuter économie dans l’œuvre, ou encore Denis Detraz longtemps en charge des droits étrangers chez L’Atalante, on a ainsi l’occasion de lever le voile sur une méthode, le fonctionnement d’un univers et la mise en valeur de celui-ci.

Bien sûr, si vous avez déjà tout dévoré au sujet du Disque-Monde, si vous connaissez par cœur chaque entrée du Vade-Mecum, que vous vous êtes jeté sur la biographie parue l’an dernier aux éditions L’Atalante justement, l’intérêt de ce guide devrait rester limité. Mais, si vous êtes un lecteur occasionnel, si vous avez par exemple lu De bons présages ou un tome ou deux des Annales et que vous auriez envie d’y revenir de façon plus assidue, ou de découvrir tout le reste de la bibliographie conséquente de Terry Pratchett, alors, pourquoi ne pas vous orienter vers ce guide, plus fourni qu’il n’y paraît ?

On perçoit en tout cas aisément tout l’amour du duo pour son sujet, de même que son sérieux.

Discuter de Tout Terry Pratchett sur le forum.