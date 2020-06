ISBN : 978-147322221-2

Catégorie : Aucune

Auteur : Harris, Joanne

978-147322221-2AucuneHarris, Joanne The Blue Salt Road oscille entre la passion et la perte, l’amour et la violence et s’appuie sur la nature et le folklore pour tisser une mythologie moderne étonnante autour d’un jeune homme sauvage et sans nom.

La passion l’a attiré dans un monde qu’il ne connaît pas et la ruse l’a empêché de repartir - sans ses souvenirs, séparé de son propre peuple. Mais, tout en se frayant un chemin dans ce nouveau mode de vie dangereux, il apprendra que ses notions de maison et de peuple ne sont peut-être pas aussi figées qu’il le croyait.

Critique

Par Gillossen, le 09/06/2020

The Blue Salt Road est en fait le deuxième volume (indépendant) d’une trilogie - pour le moment - de romans signés de l’autrice de Chocolat ou de L’Evangile de Loki, trilogie dédiée au folklore et à la fantasy.

Dans le cas présent, comme vous pouvez vous en douter rien qu’en jetant un coup d’œil à la couverture, il est bien sûr question de la mer, et plus précisément d’une histoire tournant autour du mythe des selkies.

Aux frontières du conte, une impression renforcée par les jolies illustrations de Bonnie Helen Hawkins, The Blue Salt Road se révèle une histoire à l’écriture ciselée, qui met surtout l’accent sur les sentiments de ses protagonistes, ceux que l’on adore détester en tête d’ailleurs, mais pas seulement. Harris ne cède pas à la facilité du manichéisme, mais n’oublie jamais pour autant une touche d’espoir, quand bien même on le croyait éteint, ou à tout le moins vacillant, comme la flamme d’une lanterne en pleine tempête.

“Petit” ouvrage, ce court roman possède quoi qu’il en soit un charme certain, qui opère dès les premières pages. C’est une observation un peu facile, mais on sent vraiment venir à nous les embruns, le vent qui vous fouette le visage, le gros temps, les chants… tout ce que l’on attend bien sûr finalement d’un tel cadre, sans tomber dans le cliché éculé. La dureté de la nature et des éléments n’a d’égal que l’intensité des dilemmes et des tensions, aussi bien intimes qu’exacerbés.

Une chose est sûre : j’avais été attiré presque par hasard par ce titre - même si j’avais déjà lu quelques romans de Joanne M. Harris - avant tout pour sa maquette et sa couverture, qui avaient agi sur moi au premier regard. A présent, je me pencherai sur les deux autres volumes - inspirés eux aussi par les traditionnels Child Ballads et publiés en 2017 et 2019 - pour leur fond avant tout !

Et comme le dirait mon camarade Akallabeth, voici en tout cas une histoire à savourer au coin du feu, avec un plaid sur les genoux et une bonne tasse de thé à portée de main. De préférence un soir d’orage, mais ne soyons tout de même pas trop spécifiques !

7.5/ 10

