Tome 1 du cycle : Les Enigmes de l'aube

ISBN : 978-237686304-5

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Thomas C. Durand (

Août 2020 : les éditions ActuSF entament la réédition du cycle de Thomas C. Durand avec Premier Souffle. « Bonjour, c'est ici pour apprendre la magie ? »



Anyelle a un don. Un sacré don même ! Elle peut renforcer la magie de ceux qu’elle touche. Mais pour maîtriser cette aptitude et apprendre, elle doit quitter la forêt qui l’a vue naître… La voilà en route, joyeuse, insouciante et un peu maladroite pour une école prestigieuse de magie… qui n’aime malheureusement pour elle, ni les filles ni les pauvres…

Critique

Par Atanaheim, le 17/06/2013

Le Premier Souffle est le premier tome des Énigmes de l’Aube dont il donne tout de suite le ton décalé, un peu dans la veine de ce que Pratchett a l’habitude de nous livrer avec ses romans situés sur le Disque Monde.

Même si Thomas C. Durand n’a pas encore la plume du maître, il signe ici un volume plutôt réussi. L’humour “cour de récré” colle parfaitement à son personnage principal et la vérité sortant de la bouche des enfants, la satire de notre société n’est jamais bien loin. Celle-ci se cache aussi parfois au sein des nombreuses notes de bas de page par lesquelles l’auteur nous fait part de ses réflexions plus ou moins farfelues et acides.

Malheureusement, si quelques-unes sont vraiment bien senties, le recours à celles-ci est un peu trop généralisé et on en vient à regretter que certaines idées n’aient pas été intégrées directement dans la narration. On en nourrit une pointe de déception. On sent que l’auteur était capable de nous en faire une vraie tirade pour un de ses personnages mais qu’il a peut-être cédé à la facilité, à la rapidité. Le procédé aurait été mieux perçu s’il avait été moins récurrent dans le livre.

Encore plus handicapant pour Le Premier Souffle, les très nombreuses fautes de frappe qui émaillent le récit. C’est bien simple, il y en a pratiquement une toutes les 2-3 pages. Impardonnable ! L’éditeur frôle la faute professionnelle !

Cela dit, ne boudons pas notre plaisir. L’histoire est certes simple, mais certainement pas plus que celles de Rincevent et consorts. Elle est surtout très plaisante. On se surprend régulièrement, si ce n’est à rire, au moins à sourire.

Les critiques des systèmes scolaires modernes (notamment celui des facultés américaines ou l’abandon récurrent des matières artistiques) par exemple sont bien vues et la plupart du temps amusantes. Et c’est bien là ce qu’on attendait de ce roman.

6.5/ 10

