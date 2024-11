Nettle and Bone - Comment tuer un prince

Titre VO : Nettle and Bone

ISBN : 978-238643215-6

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Kingfisher, T.

Traduction : Ancion, Nicolas

Traduction : Demoulin, Axelle

978-238643215-6AucuneKingfisher, T.Ancion, NicolasDemoulin, Axelle La jeune et timide Marra, dernière fille d’un souverain au royaume convoité, assiste impuissante aux mariages de ses deux sœurs avec le prince Vorling. Car, après la mort mystérieuse de l’aînée, la cadette a dû la remplacer pour tenter de donner enfin un héritier au triste sire.

Quand Marra découvre l’ampleur de la cruauté de Vorling, elle ne peut demeurer simple spectatrice plus longtemps : si elle veut sauver sa sœur et empêcher le sort funeste qui l’attend elle aussi, alors la princesse doit tuer le prince.

Pour mener à bien son plan, il lui faudra recruter des alliés hauts en couleur : une sorcière capable de parler aux morts et sa poule possédée par un démon, un honorable chevalier en disgrâce et une fée marraine particulièrement douée pour les malédictions.

Critique

Par Erkekjetter, le 31/10/2024

Nul doute que c’est la poule possédée par un démon qui a retenu votre attention dans le résumé.

Il faut reconnaître que c’est un bien beau hameçon, auquel j’ai moi-même mordu. Il en faut peu, parfois… Une fois le livre refermé, la question est donc : ce roman a-t-il d’autres atouts qu’un gallinacé démoniaque ? Eh bien, oui, plein. Pour commencer, notre princesse n’est pas une flamboyante adolescente qui rêve du prince charmant, mais une petite trentenaire tranquille, qui aime broder et s’occuper des chèvres, loin des préoccupations royales.

Être une princesse, sur le papier, ça peut avoir l’air alléchant. On pense à la vie de château, à une existence choyée, aux banquets, aux tenues exquises… Moins souvent, on se rappelle que la progéniture féminine royale est surtout une promesse d’alliance incarnée, qu’il va falloir pondre des héritiers et que l’on n’a guère son mot à dire dans l’histoire. C’est à peu près le destin que connaissent les sœurs de Marra, qui se voient mariées l’une après l’autre à un prince violent.

Marra, elle, elle est sidérée par ce rôle de matrice sur pattes auquel son aînée est cantonnée. Qu’elle soit maltraitée par son époux enflamme sa révolte dormante : Marra veut aider sa sœur et la sortir de là. Reste à savoir quoi faire exactement. Mine de rien, c’est déjà assez original d’aborder les thématiques de la maternité, du refus de la maternité aussi, d’ailleurs, et de la violence conjugale dans un roman de fantasy. L’autrice aborde également la question du consentement.

La partie qui tient le plus du conte traditionnel est finalement la plus vite pliée : trois épreuves impossibles pour gagner un premier soutien, pas franchement enthousiaste. Et puis il y a le périple qui suit, où ce que l’on gagne se paie parfois au prix d’un morceau de soi, et les rencontres qui le jalonnent – et qui suscitent d’intéressantes réflexions, notamment une singulière logeuse.

Le rythme est maîtrisé, parfaitement calibré : pas de longueurs à déplorer, pas de moments d’ennui. On se laisse porter par l’écriture, émaillée de touches d’humour qui fonctionnent bien. Si Marra n’est pas la personnalité la plus marquante qui soit, elle n’en est pas moins attachante. Le duo contrasté que forment la dame-poussière et la marraine se révèle haut en couleur, et le groupe qui se constitue autour de l’héroïne emporte assez facilement l’adhésion. L’essentiel tient dans la personnalité de chacun, la dynamique qui se crée et qui donne parfois matière à sourire.

En somme, on a donc une bonne histoire, servie par une écriture entraînante et des personnages solides (majoritairement féminins !) : il y a là tout ce qu’il faut, donc, pour classer Nettle and Bone dans les lectures chaudement recommandées, que l’on soit ou non attiré par la présence d’une poule possédée.

Discuter de Nettle and Bone - Comment tuer un prince sur le forum.