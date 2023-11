ISBN : 978-237579283-4

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Martin, Eva

Pour le capitaine Dacien, tout a commencé par une bière avalée sous des tombereaux de pluie.

Une bière, et une rumeur. Toujours la même. Une voile blanche croisant à l’horizon. Un navire capable de survoler les flots. Une légende ridicule, car personne, pas même les marins les plus aguerris, ne peut franchir le maelström. Et pourtant, amie ou ennemie, la présence de ces étrangers ne peut être ignorée plus longtemps. Les Fédérateurs doivent se rendre à l’évidence, aller à leur rencontre est désormais une priorité. Une mission qui va tout naturellement échoir à Dacien et ses hommes. Mais rien, absolument rien, ne va se passer comme prévu…

Critique

Par Aerendhyl, le 19/11/2023

La lecture de Miska, je suis prêt à le parier, ne laissera personne indifférent et cela dans le bon sens du terme. On y retrouve un peu de Compagnie Noire par la dureté de certains chapitres, un peu des Chevauche-Brumes par la petite troupe « malchanceuse » que l’on suit et de La Controverse de Valladolid par son rapport à la colonisation et au classement des peuples.

Suivre la joyeuse bande de Dacien a ce côté jouissif de nous donner le sentiment d’être tout autant perdu qu’eux face aux évènements. Car on découvre au fur et à mesure les tenants et les aboutissants – grâce aux différents chapitres permettant d’avoir le point de vue d’Azalon – et surtout parce que la plume de l’autrice retranscrit avec justesse l’impuissance de Dacien et les siens devant la supériorité technologique de l’Empire Kinosh.

L’ensemble est renforcé par une galerie de personnages haute en couleur sans jamais vraiment entrer dans le manichéisme que l’on pourrait craindre face à une telle lutte entre « le bien et le mal ». Bien au contraire, l’opposition entre les deux peuples apparaît crédible, tout en nuance et surtout très immersive. Empruntant des influences sur différentes périodes de l’histoire, on pourrait se croire de nouveaux aux temps des Croisades ou bien au temps des Conquistadors. On s’imagine Assale comme une petite Florence et l’Empire Kinosh comme l’Empire Ottoman. Cela nous permet de nous rattacher à quelque chose de « connu » tout en nous laissant divaguer vers notre imaginaire.

L’intrigue est efficace. Les enjeux sont posés très rapidement et la plume de l’autrice maintient une certaine tension tout au long de la lecture – lecture qui ne s’arrête jamais tant nous sommes pris dans cette course à la survie – survie dans un double sens, vous le comprendrez très vite.

Miska, c’est un peu ce roman qui prouve que le prisme de la fantasy peut très bien servir à parler – peut-être avec un peu plus de facilités – de sujets très contemporains ou néo-contemporains (les questions de colonialisme et d’anti-colonialisme n’étant d’ailleurs pas une première abordée au sein du catalogue Critic). Parce que l’autrice ne se contente pas d’une simple lutte entre deux peuples que tout semble opposer. Miska, c’est un plaidoyer pour le féminisme, pour l’écologie et surtout pour le vivre-ensemble. Le monde est rempli de nuances, d’enjeux, de craintes, de difficultés et c’est l’unité des peuples qui permettra de les surmonter. Remettez Miska dans le contexte contemporain et vous verrez des liens qui ressemblent beaucoup plus à des viaducs qu’à des passerelles.

Pour un premier roman, Eva Martin signe un texte crédible, haletant et parcouru d’une multitude de sujets de réflexion. Si l’on peut se permettre un petit calambour ; prendre ce livre en main ne nous invite pas à le « Miska » , bien au contraire…

