Mary et la fleur de la sorcière

ISBN : 978-237697156-6

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Mary Stewart

978-237697156-6JeunesseMary Stewart Venant d’emménager chez sa tante, Mary découvre une fleur mystérieuse dans la forêt.

Celle-ci ne fleurit qu’une fois tous les sept ans et porte le nom de fleur de la sorcière. Pour une nuit elle offrira des pouvoirs magiques à la fillette et lui permettra d’entrer à Endor, la plus prestigieuse des écoles de magie.

Critique

Par Gillossen, le 23/09/2020

Après son adaptation en dessin animé par le studio Ponoc, voilà que les éditions Ynnis traduisent finalement le roman de Mary Stewart (que l’on connaît surtout chez nous pour son cycle de Merlin) en français, avec cette récente sortie.

Que dire ? Encore un choix gagnant pour cette maison, avec une histoire, visant clairement le jeune public, mettant en avant l’amitié, la persévérance et autres qualités que chacun est en mesure d’apprécier à leur juste valeur à travers cette aventure.

Si le postulat de départ est simple (plus simple d’ailleurs que dans le long métrage d’animation qui cherchait visiblement à apporter autre chose, et notamment à étoffer le matériau de base), mais pas simpliste, il est narré avec une élégance rare dans le propos.

On aurait simplement souhaité avoir plus de détails, plus d’explications même, sur certains points de l’intrigue demeurant à peine effleurés par Mary Stewart. Mais l’ensemble n’en demeure pas moins délicieusement frais (eh oui, avec la présence d’une école de magie), pour un roman initialement paru en 1971, ce qu’il ne faut pas oublier en prime !

Il était donc largement temps de le retrouver sur les tables et les rayonnages de nos librairies.

Précisons que cette lecture a été faite en anglais. La version française, originellement prévue fin août, a visiblement basculé fin octobre.

7.5/ 10

