Les Vents de Terreciel

Tome 1 du cycle : Le Serment des sept miroirs

ISBN : 978-238349319-8

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Samuel Rouget

978-238349319-8JeunesseSamuel Rouget Nommé au prix Elbakin.net 2024 du meilleur roman de fantasy francophone jeunesse À Terreciel, un territoire jalonné d’îlots portés par le souffle du vent, les jeunes Sylphes se préparent à intégrer l’Etude et ses treize tours. Parmi eux, Naalisse se fait vite remarquer par sa chevelure rose qui rappelle ses origines mystérieuses. La jeune fille veut faire ses preuves mais elle est assaillie de visions qui lui révèlent que des forces anciennes menacent son monde.

Critique

Par Izareyael, le 01/09/2024

Une élève pas comme les autres qui arrive dans une école où elle a du mal à s’intégrer : pour son premier roman, Samuel Rouget propose un cadre bien connu des lecteurs jeunesse.

L’univers dans lequel il l’inscrit, en revanche, est plus personnel. Dans le monde de Terreciel, les territoires habités sont répartis sur différentes îles volantes liées par les multiples formes de vents que les jeunes Sylphes et Sylphides doivent apprendre à maîtriser. L’auteur nous le dévoile petit à petit, tranquillement, nous plongeant une atmosphère qui rappelle un peu par moments les films du studio Ghibli. La référence, souvent galvaudée, est directement appelée par la couverture de Cécilia Lapèze qui signe aussi quelques illustrations intérieures. Mais ce n’est pas qu’un décor ; les lieux, les peuples et bien sûr le Souffle du vent trouvent bien leur place dans une intrigue qui les exploite intelligemment.

Les personnages sont attachants, même s’ils mettent du temps à sortir de leur moule et que certains restent encore un peu trop transparents. L’héroïne, Naalisse, dans l’ignorance de ses origines, cherche sa place dans ce monde collectif. D’abord naïve, elle s’affermit et apprend à faire face à l’hostilité de celles et ceux qui n’acceptent pas sa différence. Amis et ennemis se déclarent, mais ne sont pas toujours ceux que l’on croit ; les professeurs de l’école cachent leur jeu et le grand-père de Naalisse lui-même n’est pas qu’une figure paternelle sans personnalité.

Le récit est assez long à démarrer, avec un début très convenu qui en passe par toutes les étapes stéréotypées de la jeune élève différente des autres isolée dans sa nouvelle école de magie. Il faut un bon tiers du livre pour que le cadre soit planté et que l’intrigue se lance enfin. Le rythme accélère alors, porté par une plume simple et fluide ou plate et convenue selon les points de vue, mais efficace. On se laisse entraîner avec plaisir jusqu’aux dernières pages malgré le début poussif.

Les Vents de Terreciel s’adresse donc en priorité à des lecteurs jeunes ou peu expérimentés, les autres risquant de rester un peu sur leur faim. Cependant, le dernier tiers du roman relance vivement l’intérêt et appelle la suite pour trouver des réponses aux nombreuses questions laissées en suspens. On a là un tome d’introduction assez typique, et on attend avec impatience de voir le suivant pour confirmer ou non la bonne impression laissée par la fin de ce premier roman.

