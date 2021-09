Critique

Par K, le 06/09/2021

Après avoir apprécié un premier tome à l’écriture ciselée, bien tournée, dont le scénario - certes par plusieurs aspects assez classique en suivant les premiers pas du héros - laissait entrevoir un monde élaboré avec soin et doté d’une certaine profondeur, l’auteur de cette chronique avait été plus circonspect à l’égard du deuxième volume. Quelques longueurs parfois, un protagoniste ballotté sans cesse, une fin prévisible - et donc attendue - et un scénario laissant davantage un goût de transition avaient quelque peu atténué l’attente du troisième volume.

Et pourtant, s’arrêter à ce stade eut été une erreur. Car ce troisième tome est une vraie réussite. Après une première partie nautique bénéficiant de quelques scènes particulièrement bien dépeintes et immergeant immédiatement le lecteur, ce roman arrive à un tournant scénaristique bienvenu donnant une nouvelle force et profondeur à l’intrigue et augurant du meilleur pour la suite. Les chiens et la charrue amènent un changement d’ambiance appréciable, somme toute assez logique, et permettant aux événements des volumes précédents de prendre sens. Patrick Dewdney nous offre ici un aperçu des méandres politiques - et de la profondeur - de son univers, tout en nous livrant un ouvrage riche en péripéties et ce sans se départir d’une certaine lenteur appréciable dans la narration.

Sans rien dévoiler de l’intrigue, précisons juste que Syffe cesse un instant ses errances, ce qui permet d’offrir une galerie de personnages secondaires gagnant en profondeur. L’intérêt du lecteur va alors croissant au fil des pages devant le dévoilement progressif des intrigues de ce monde.

Vivement la suite.

