Le Guide Tolkien

ISBN : 978-237686497-4

Catégorie : Tolkien

Auteur/Autrice : Chazareng, Yannick

978-237686497-4TolkienChazareng, Yannick L’oeuvre de Tolkien est immense. Depuis la parution du Seigneur des Anneaux au milieu des années 50, et encore plus depuis la sortie des films de Peter Jackson, son univers ne cesse de nous hanter.

Alors que la Terre du Milieu est une nouvelle fois sous les feux de l’actualité, ce guide vous propose une exploration des récits de J.R.R. Tolkien par un spécialiste, Yannick Chazareng.

Par Gilthanas, le 11/10/2022

Figure centrale de la fantasy, J.R.R. Tolkien est constamment objet de publications, plus ou moins confidentielles, et surtout, plus ou moins destinées aux profanes. Si les études érudites sur le Professeur sont nombreuses, les ouvrages de qualité de « vulgarisation » sur sa vie et son oeuvre, sans être absents, ne sont pas légion. Et c’est là que l’ouvrage de Yannick Chazareng publié aux éditions ActuSF prend tout son intérêt.

L’auteur n’en est pas à son coup d’essai et maitrise le format : il a en effet publié chez le même éditeur, entre autres, un guide dédié à Stephen King plus tôt dans l’année. On y retrouve un mélange efficace entre biographie et présentation des écrits de Tolkien le tout émaillé d’interviews d’acteurs de la publication de Tolkien en France (Clément Ribes, ancien directeur éditorial des éditions Bourgois, une de ses traductrices (Pauline Loquin), un responsable de Tolkiendil (Damien Bador), site français majeur de la Tolkiennie, et même notre Gillossen national).

Le fan de Tolkien, qui dévore tout ce qui sort sur l’auteur, n’apprendra rien de nouveau aussi bien sur la vie de Tolkien que sur ses écrits. Mais le guide ne s’adresse finalement pas à lui. Il vise plus le lecteur/spectateur (en pleine diffusion des Anneaux de Pouvoir) qui se demande qui est l’homme derrière le texte, et ce qu’il a écrit d’autres. Et dans cette optique, ce guide Tolkien remplit parfaitement son office. Il prend le lecteur par la main, sans le noyer sous un tas d’informations obscures ou inutiles à la compréhension générale de l’ensemble. On découvre une rapide biographie de l’auteur, des chapitre dédiés au Hobbit, au Seigneur des Anneaux et aux autres textes, qu’ils soient de fantasy ou non. Les grands thèmes qui traversent l’oeuvre (la magie, la religion, etc.) sont étudiés, ainsi que les créatures qui peuplent la Terre du Milieu. Même la place de Tolkien dans la pop-culture se voit accordée quelques pages. L’auteur évite intelligemment la guerre des traductions en proposant une correspondance entre les différentes versions. On trouve aussi un glossaire qui sera fort utile pour le lecteur curieux. De plus, le prix de l’ouvrage (10€) le met à la portée de toutes les bourses.

Bref, en 300 pages, Yannick Chazareng livre sûrement l’ouvrage de référence pour le grand public. Pas besoin ici de le comparer avec le (très bon) dictionnaire Tolkien publié aux éditions du CNRS ou tout autre ouvrage du genre : le public ciblé n’est simplement pas le même. A dévorer d’urgence pour en apprendre plus sur Tolkien et ses écrits sans être assommé de détails, certes passionnants mais parfois difficile à démêler. Une excellente idée de cadeau pour tout lecteur fan de fantasy !

