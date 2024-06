ISBN : 978-280971648-1

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Lee, Mi-ye

978-280971648-1AucuneLee, Mi-ye Il existe une ville où l’on ne peut se rendre que dans son sommeil. L’endroit le plus populaire de cette ville est le Grand Magasin des Rêves, qui semble un immense paquebot tout miroitant de lumières et haut de quatre étages où l’on propose et vend tous les rêves imaginables : rêves d’enfance, de voyage, de nourriture délicieuse, mais aussi cauchemars, songes prémonitoires ou consolateurs. La jeune Penny vient juste de réussir son entretien d’embauche, elle commence son travail à la réception du rez-de-chaussée, et c’est avec elle que nous allons découvrir l’univers chatoyant du Grand Magasin des Rêves, où, chaque nuit, une foule de dormeurs humains et animaux viennent choisir les rêves qu’ils désirent vivre.

Critique

Par Gillossen, le 21/06/2024

Véritable phénomène littéraire en Corée, en tête des ventes de livres pendant plusieurs semaines, le premier roman de Lee Mi-ye possède un charme indéniable.

Comme souvent en cas de grand succès, le point de départ est tout simple : la nuit, les gens vont acheter leurs rêves en grand magasin et c’est tout un univers qui se déploie lorsque le soleil disparaît. C’est là toute la dimension fantasy/imaginaire du roman. Mais elle s’avère plus que présente, puisque tout ou presque tourne autour de son fonctionnement. Des différents rayons du magasin à parcourir selon ses aspirations ou ses besoins, du cas des rêves non payés en cas de nuit blanche, du comment du paiement justement, ou de la cérémonie des meilleurs concepteurs de rêves de l’année, il y a de quoi faire au fil des pages.

Si l’on suit la jeune Penny en quête d’un poste sur place, et si la quatrième de couverture la met en avant, il faut savoir que son personnage n’occupe pas particulièrement le centre de l’attention. Bien sûr, on la retrouve à courir aux quatre coins du magasin, mais Le Grand Magasin des Rêves demeure avant tout un roman choral, une succession de “tranches de vie”, selon la formule consacrée et les lecteurs doivent donc en prendre leur partie et se laisser porter.

Une fois ce constat posé, fatalement, certains segments se révèlent un peu moins passionnant que d’autres, même si vous l’aurez compris, le roman ne joue pas la carte des rebondissements en pagaille, ni même du mystère. La plupart des éléments qu’on nous présente existent et rien de plus, il n’y a pas de grand secret ou de manigances cachées à débusquer pour les personnages ou le lecteur.

Somme toute, ce roman “pour les adultes qui ont gardé le goût de l’enfance” selon la maison Picquier ne s’adressent pas forcément qu’à ces derniers, certains passages, notamment vers la toute fin, n’ayant rien de “pétillant comme un diabolo menthe” de par leur caractère sombre, mais terriblement ancré dans le réel pour le coup.

Le roman contient quelques fulgurances, des passages qui sonnent juste sur le plan de l’émotion. L’autrice ne se contente pas d’empiler les saynètes. Pour autant, une fois refermé, il n’est pas certain que l’on se souvienne de grand-chose au-delà du concept.

Simplement, et c’est déjà beaucoup, d’une jolie sensation de flottement éthéré, qui réussit à perdurer même en plein jour…

Discuter de Le Grand Magasin des Rêves sur le forum.