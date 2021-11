Tome 3 du cycle : Olangar

ISBN : 978-237579219-3

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Bouhélier, Clément

978-237579219-3AucuneBouhélier, Clément Sous le joug des duchés, la grande cité vit désormais recroquevillée sur elle-même tandis que ses habitants subissent les affres des privations et la violence de la milice dirigée par le pantin de Jush Thagon, Lec Rossio. Dans l’ombre des bas quartiers, les nains organisent la résistance autour de Baldek et de Nockis tandis qu’un tueur mystérieux s’en prend aux miliciens.

Depuis son fief au sud du royaume, Evyna d’Enguerrand, la jeune suzeraine, et son ami l’elfe Torgend Aersellson s’entendent avec le chancelier en fuite, Ransard d’Alverny, pour mettre au point un plan qui, peut-être, permettra de libérer Olangar.

Nul ne sortira indemne de ce dernier combat.

Critique

Par K, le 16/11/2021

Quatrième et dernier tome (mais numéroté comme un volume 3) de la saga écrite par Clément Bouhélier, Olangar, Le Combat des ombres, reprend le récit là où le précédent s’était arrêté, dans une ville conquise et occupée.

Ce roman fort copieux vient donc clore une série remarquée pour son cadre plutôt atypique en fantasy.

Si celui-ci ne possède plus le charme de la découverte qui entourait Bans et barricades, il n’en offre pas moins une véritable conclusion, bienvenue et satisfaisante à travers ce dernier combat visant à tenter de libérer la cité. Le lecteur y retrouvera avec plaisir des figures connues et attachantes parfois laissées de côté dans le précédent volume.

Sans disposer de scènes aussi marquantes que sur les fameuses barricades en question, ce « combat des ombres » se révèle efficace, riche en rebondissements, faisant intervenir des héros vieillis prématurément, usés, dans une situation délicate et pour un dernier baroud d’honneur.

Ces protagonistes ont tous gagné en profondeur depuis le début du cycle et les derniers échanges concernant chacun d’entre eux laissent le sentiment doux-amer d’une page qui se tourne définitivement sur un cycle valant le coup d’œil, classique tout en sortant des sentiers battus.

Discuter de Le Combat des ombres sur le forum.