La Promesse du sang

Titre VO : Promise of Blood

Tome 1 du cycle : La Trilogie des Poudremages

ISBN : 978-249340504-3

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Brian McClellan (

Traduction : Bauduret, Thomas

« L'Âge des Rois est mort… et c'est moi qui l'ai tué. »

Il n’est pas facile de renverser un roi. Pourtant, le coup d’état fomenté par le maréchal Tamas a envoyé les nobles à la guillotine et sauvé le peuple d’Adro de la famine. Mais le plus dur est à venir, il le sait. Sa prise de pouvoir a ravivé les conflits entre les Neuf Nations, en particulier avec ses puissants voisins, les Kezs, privés de juteux accords commerciaux et qui sont sur le point d’envahir Adro.

Assiégé de l’extérieur, menacé par des royalistes fanatiques, obligé de composer avec l’Église, une armée de mercenaires et le puissant syndicat des travailleurs d’Adro, traqué par de puissants mages et trahi par de proches alliés, Tamas est cerné par les complots. Il ne peut compter que sur son instinct, quelques fidèles, les derniers poudremages de sa cabale dont Taniel - un tireur d’élite qui est également son fils - et Adamat, un enquêteur hors pair mais lui-même la cible de mystérieux ennemis.

Lorsque des prophéties immémoriales de mort et de destruction, de dieux s’éveillant pour marcher parmi les hommes menacent à leur tour de devenir réalité, comment ne pas craindre le pire ?

Critique

Par Gillossen, le 14/01/2014

Préambule : telle la saga de Steven Erikson, la trilogie de Brian McClellan a maintenant droit à une nouvelle vie en France, avec sa reprise par les éditions Leha. La traduction demeurant celle d’origine, relue par le traducteur de l’époque, nous avons conservé notre chronique de 2014.



Si vous tombez sur ce roman en librairie, vous le trouverez orné d’un petit autocollant Elbakin.net. Forcément, nous ne pouvions pas nous engager à la légère.

Promise of Blood fait partie de ces livres qui ont “fait le buzz” de l’autre côté de l’Atlantique l’an passé, dans la catégorie des premiers romans à surveiller de près. Il se distingue notamment par son appartenance au sous-genre de la fantasy “à mousquet” ou “à poudre”, autrement dit mettant en scène un univers plus avancé que le traditionnel Moyen-Âge, puisque les armes à feu existent.

Si vous vous lancez dans cette lecture, ne vous attendez pas non plus à votre habituelle quête, balisée et sans surprise. L’auteur a choisi l’option “intrigues politiques”, compliquant parfois d’ailleurs un peu inutilement la trame principale du roman, qui n’en demeure pas moins haletant. Après quelques chapitres chaotiques (mais une introduction au cœur de l’action), il trouve d’ailleurs sa voie et affine son propos.

La promesse du sang peut ainsi compter sur un certain nombre d’atouts : un système de magie original, plusieurs points de vue différents mais tout aussi intéressants (on appréciera au passage la dimension “enquête” d’une partie du récit), une ambiance tendue ou bien encore un monde changeant dont on perçoit concrètement les évolutions et les vacillements, à même de bouleverser les destins de tout un chacun.

Le volet militaire du roman n’est toutefois pas à négliger, de même qu’une certaine violence, que l’on ne qualifiera pas de gratuite pour autant. Mais si vous vous estimez relativement sensibles à ce sujet, sachez que la poésie n’a pas vraiment sa place ici. Ce qui ne signifie pas que le roman soit mal écrit. Cependant, La plume de l’auteur se révèle sans fioriture et avant tout au service de son récit. Et quand on commence à anticiper quelques petites choses ici ou là, elle contribue aussi à nous ménager une poignée de surprises bienvenues.

Dans les faits, Brian McClellan mise avec succès sur des bases solides et de bons ingrédients, sans révolutionner (ah, ah !) pour autant la recette finale. L’assaisonnement de l’ensemble est proposé d’une main sûre et tout en nous laissant suffisamment sur notre faim pour nous donner envie de découvrir la suite. Car l’auteur semble compter sur d’autres cartes restées essentiellement dans l’ombre pour l’instant. En misant un petit peu moins sur les coups de théâtre tout en donnant un peu plus d’importance à certains personnages secondaires, il peut en tout cas espérer faire encore mieux.

Nous ne vous présenterons pas ce premier tome comme le roman de l’année, ou le meilleur premier roman de 2014. Après tout, il faut savoir rester ouvert aux surprises. Mais, une chose est sûre, nous pouvons vous le recommander sans rougir !

